В Шотландии запретили запрещать кошек

Кошки — невинные пушистые комочки, которые неспособны никому навредить? Как бы не так: Шотландская комиссия по защите животных представила доклад, в котором утверждается, что кошки убивают по меньшей мере 700 миллионов птиц и других животных в Великобритании каждый год.