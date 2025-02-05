В Шотландии запретили запрещать кошек

Кошки — невинные пушистые комочки, которые неспособны никому навредить? Как бы не так: Шотландская комиссия по защите животных представила доклад, в котором утверждается, что кошки убивают по меньшей мере 700 миллионов птиц и других животных в Великобритании каждый год.
Впрочем, еще опаснее оказались владельцы кошек: они так яростно выступили против ограничений прав их подопечных, что правительству Шотландии пришлось даже выпустить заявление, что кошкам ничего не угрожает. Историю борьбы за кошачьи права рассказало Associated Press.
Итак, Комиссия предложила Шотландскому правительству принять ряд мер против кошачьей угрозы: запретить выпускать домашних кошек на улицу или же обязать владельцев надевать на них поводки.
Эксперты даже посоветовали принять более радикальные меры: «ограничения на размещение кошек в чувствительных зонах», что многие восприняли как прямой запрет на содержание животных.
Шотландское правительство обещало тщательно изучить рекомендации — и вызвало настоящую тревогу среди британских кошатников. Историю подхватили местные и британские СМИ — The Daily Mail, к примеру, вышла с заголовком «Ярость из-за возможного запрета шотландцам заводить кошек».
В понедельник первый министр шотландского правительства Джон Суини выступил с официальным заявлением в Эдинбурге и заверил журналистов, что правительство всецело поддерживает кошек. «Хочу прояснить, что мы не запрещаем кошек и не планируем запрещать их в будущем», — сказал он.
Благотворительная британская организация Cats Protection, занимающаяся защитой кошек, осудила радикальные меры в документе, но высказалась в поддержку легких ограничений — по словам ее представителей, если не выпускать кошек на улицу ночью, можно избежать большинства жертв среди местных птиц.
Представитель организации в Эдинбурге Элис Паломбо сообщила, что шотландцы — нация кошатников. «Кошки — чудесные животные по множеству причин: они отличные компаньоны для пожилых и одиноких людей, а еще помогают детям. Хочется, чтобы каждый, кто готов завести кошку, имел возможность сделать это без всяких проблем», — подытожила она.
Ранее рассказали историю о кошачьей преданности: кот из Дагестана семь лет жил на могиле бывшего владельца.