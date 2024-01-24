В Шотландии воссоздали старейший тартан возрастом 500 лет

Источник: WONDER WORLD

Британские ученые провели реконструкцию 500-летнего тартана, найденного около 40 лет назад в торфяном болоте в Глен Аффрик. По словам специалистов, это старейший тартан, найденный на территории Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Над восстановлением небольшого клочка ткани работали мастера шотландского производителя текстиля House of Edgar под руководством историка Питера Макдональда.

«Я создаю новые тартаны каждый день, но этот материал действительно особенный — уникальная возможность воссоздать кусочек истории», — отметила дизайнер Эмма Уилкинсон.

Основной проблемой при реставрации стало выцветание ткани. Определить ее изначальный оттенок мастерам помогли современные технологии. С их помощью специалисты установили, что изначально тартан был окрашен в зеленый, красный и желтый цвета.

Известно, что ткань была изготовлена в XVI веке, вероятно, во времена правления Якова IV, Якова V или королевы Шотландии Марии. Полотно размером 55×43 см сохранилось до наших дней в сравнительно хорошем состоянии. Объяснить такую сохранность можно тем, что на протяжении столетий тартан находился в торфяном болоте с бескислородной средой, которая предотвращает гниение.

Отреставрированную ткань показали в преддверии празднования Ночи Бёрнса — день рождения Роберта Бёрнса, шотландского поэта XVIII века.