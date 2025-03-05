В Шотландии умер 15-метровый кашалот, запутавшийся в рыбацких сетях

«Мы надеялись, что кит сам всплывет, когда прилив снова накроет его, но, к сожалению, после того, как его освободили, он сделал лишь один заметный вдох. Когда прибыли наши медики, они некоторое время наблюдали за китом, чтобы убедиться, жив он или нет (кашалоты могут задерживать дыхание до двух часов). Однако отсутствие движения по мере приближения прилива свидетельствовало о том, что кит погиб», — рассказали специалисты.