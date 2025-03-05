В Шотландии умер 15-метровый кашалот, запутавшийся в рыбацких сетях

15-метровый кашалот запутался в сетях для рыбной ловли и выбросился на мель одного из шотландских островов. Впервые его заметили возле острова Скай в минувший четверг, на днях появились сообщения о том, что гигантское млекопитающее погибло, пишет Daily Mail.
Как установила британская благотворительная организация British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), тело животного было обмотано леской и веревками. В субботу сотрудникам организации удалось снять часть тросов с кита, однако часть сетей еще оставалась на животном, когда оно уплыло. В понедельник BDMLR узнали о том, что на мель выбросило кашалота в районе близлежащего острова Разей. Вокруг его тела также были веревки, в BDMLR считают, что это тот же кит, которого ранее видели возле острова Скай.
Во время отлива кашалота перевернуло на бок, он практически полностью оказался на берегу. На остров прибыли ветеринары, они сняли сети с еще дышавшего кита.
«Мы надеялись, что кит сам всплывет, когда прилив снова накроет его, но, к сожалению, после того, как его освободили, он сделал лишь один заметный вдох. Когда прибыли наши медики, они некоторое время наблюдали за китом, чтобы убедиться, жив он или нет (кашалоты могут задерживать дыхание до двух часов). Однако отсутствие движения по мере приближения прилива свидетельствовало о том, что кит погиб», — рассказали специалисты.
Одна из веревок перетягивала пасть кашалота, так что уже длительное время он мог быть истощен.