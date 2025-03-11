В Шотландии обнаружили 35 монет возрастом порядка 600 лет

Ранее ученые разгадали загадку Галлоуэйского клада, который был обнаружен в 2014 году на западе Шотландии. Они расшифровали надпись на одном из четырех серебряных браслетов и выяснили, кому принадлежало сокровище. Пролить свет на эту тайну помогла руническая надпись на браслете, которая гласила: «Это имущество общины». Последняя руна F, отмеченная точками по обеим сторонам, может означать слово feoh — «богатство» или «собственность». Слово Їigna можно интерпретировать как древнеанглийское слово higna, что означает «община». Считается, что первое слово dis может означать слово this — указательное местоимение, которое переводится как «этот», «эта», «это».