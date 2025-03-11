В Шотландии обнаружили 35 монет возрастом порядка 600 лет

Два металлоискателя-любителя обнаружили клад из 35 золотых и серебряных монет XV века. Кит Янг и Лиза Стивенсон нашли коллекцию монет возле деревни Капперклух в районе Scottish Borders (Шотландские границы). Об этом сообщает портал Live Science.
Исследуя местность с металлоискателем, Кит Янг и Лиза Стивенсон обнаружили сначала 30 монет, а неподалеку — еще пять. Все монеты были переданы специалистам, которые подтвердили, что это — английские серебряные гроты, отчеканенные при Генрихе V и Эдуарде IV, и шотландские золотые полудеми времен Якова I и Якова II.
На всех найденных монетах сохранились изображения монархов, правивших в момент их чеканки.
Английский грот — это крупная серебряная монета, впервые введенная в обращение в 1279 году при Эдуарде I. Ее стоимость составляла четыре пенса.
Шотландский золотой полудеми получил свое название от французского слова démier («половина»), так как он стоил примерно половину английского нобля. Обычно его оценивали в 4,5 шиллингов.
После завершения анализа монеты будут переданы Шотландской комиссии по распределению археологических находок (SAFAP), которая занимается оценкой артефактов и отправляет находки в музеи страны. По закону, Кит Янг и Лиза Стивенсон должны получить денежное вознаграждение.
Ранее ученые разгадали загадку Галлоуэйского клада, который был обнаружен в 2014 году на западе Шотландии. Они расшифровали надпись на одном из четырех серебряных браслетов и выяснили, кому принадлежало сокровище. Пролить свет на эту тайну помогла руническая надпись на браслете, которая гласила: «Это имущество общины». Последняя руна F, отмеченная точками по обеим сторонам, может означать слово feoh — «богатство» или «собственность». Слово Їigna можно интерпретировать как древнеанглийское слово higna, что означает «община». Считается, что первое слово dis может означать слово this — указательное местоимение, которое переводится как «этот», «эта», «это».
До этого два металлоискателя обнаружили в 39 км от Амстердама (Нидерланды) клад, состоящий из 404 золотых и серебряных монет времен Древнего Рима. На денежных средствах выгравированы портреты правителей Рима, Британии и Африки. Предположительно, хозяин денег — римский солдат, возвращавшийся из похода в Британию. Клад он, скорее всего, спрятал в 47 году н. э.