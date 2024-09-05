В Шотландии обнаружена потенциальная могила волшебника Мерлина

При этом интересно, что форт Тиннис также упоминается в «Пророчествах Мерлина». Это свидетельствует о связи двух мест и в некоторой степени подтверждает догадки ученых. Однако, чтобы установить подлинность этой теории, исследователи все же должны провести ряд анализов, поэтому делать выводы о принадлежности обнаруженного захоронения еще рано.