В Шотландии обнаружена потенциальная могила волшебника Мерлина

Согласно средневековой рукописи «Жизни лесного Мерлина», знаменитый волшебник Мерлин в VII веке был заключен в тюрьму, а позже — похоронен на берегу реки Туид, что протекает в пограничном районе между Англией и Шотландией.
На протяжении многих лет это «предание» было так популярно, что в 2022 году команда добровольцев, собранных со всей Шотландии под руководством специалистов из компании GUARD Archaeology Ltd, отправилась исследовать возможный район захоронения.
В 2024 году, спустя 2 года с начала раскопок, команда опубликовала результаты исследовательской миссии. По их данным, рядом с предполагаемым местом захоронения Мерлина в Друмельзире (старинная деревня в Шотландии) находится археологический объект, напоминающий могилу.
Хотя в средневековой рукописи точно не указывается место захоронения, отмечается, что могила, в которую Мерлина заключила его сестра Моргана после ссоры, расположена у подножия древнего кургана вблизи реки Туид. На удивление ученых, обнаруженное место в должной степени соответствует описаниям из рукописи.
Помимо прочего, смежные раскопки форта Тиннис, расположенного вблизи возможной могилы Мерлина, указывают на то, что выдающееся городище было заселено примерно в конце VI — начале VII века — как раз в то время, когда происходили основные события из рукописи «Жизни лесного Мерлина».
При этом интересно, что форт Тиннис также упоминается в «Пророчествах Мерлина». Это свидетельствует о связи двух мест и в некоторой степени подтверждает догадки ученых. Однако, чтобы установить подлинность этой теории, исследователи все же должны провести ряд анализов, поэтому делать выводы о принадлежности обнаруженного захоронения еще рано.
Ранее группа археологов обнаружила при раскопках в Израиле редкую каменную печать возрастом 2700 лет.