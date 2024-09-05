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В Шотландии обнаружена потенциальная могила волшебника Мерлина

Группа археологов считает, что им, возможно, удалось установить место захоронения Мерлина — легендарного волшебника и мудрого наставника короля Артура.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Chris Mitchell, GUARD Archaeology Ltd

Согласно средневековой рукописи «Жизни лесного Мерлина», знаменитый волшебник Мерлин в VII веке был заключен в тюрьму, а позже — похоронен на берегу реки Туид, что протекает в пограничном районе между Англией и Шотландией.

На протяжении многих лет это «предание» было так популярно, что в 2022 году команда добровольцев, собранных со всей Шотландии под руководством специалистов из компании GUARD Archaeology Ltd, отправилась исследовать возможный район захоронения.

В 2024 году, спустя 2 года с начала раскопок, команда опубликовала результаты исследовательской миссии. По их данным, рядом с предполагаемым местом захоронения Мерлина в Друмельзире (старинная деревня в Шотландии) находится археологический объект, напоминающий могилу.

Хотя в средневековой рукописи точно не указывается место захоронения, отмечается, что могила, в которую Мерлина заключила его сестра Моргана после ссоры, расположена у подножия древнего кургана вблизи реки Туид. На удивление ученых, обнаруженное место в должной степени соответствует описаниям из рукописи.

Помимо прочего, смежные раскопки форта Тиннис, расположенного вблизи возможной могилы Мерлина, указывают на то, что выдающееся городище было заселено примерно в конце VI — начале VII века — как раз в то время, когда происходили основные события из рукописи «Жизни лесного Мерлина».

При этом интересно, что форт Тиннис также упоминается в «Пророчествах Мерлина». Это свидетельствует о связи двух мест и в некоторой степени подтверждает догадки ученых. Однако, чтобы установить подлинность этой теории, исследователи все же должны провести ряд анализов, поэтому делать выводы о принадлежности обнаруженного захоронения еще рано.

Ранее группа археологов обнаружила при раскопках в Израиле редкую каменную печать возрастом 2700 лет.