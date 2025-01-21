В Шотландии медузы убивают рыбу на лососевых фермах

Вид медуз, который наносит ущерб лососевой промышленности Норвегии, добрался до Шотландии. Как пишет The Guardian, «убийцы» были замечены в нескольких местах в стране и на сегодняшний день стали причиной гибели более 200 тысяч выращенных на фермах рыб.
Две шотландские фермы, которые, как известно, пострадали, находятся в водах вокруг островов Скай и Мак. Согласно данным Инспекции по охране здоровья рыб, на ферме по выращиванию лосося в районе острова Скай погибло 70 000 лососей, а на ферме в районе острова Мак — 160 000.
Специалисты говорят, что медузы жалят рыб в чешую, глаза и жабры, нанося им серьезные травмы и делая их уязвимыми для инфекций и болезней. Это часто приводит к медленной и мучительной смерти.
Чтобы справиться с проблемой «цветения» медуз, на фермах ежедневно проводится мониторинг который включает в себя отбор проб воды, идентификацию и подсчет видов, а также отслеживание температуры и уровня кислорода на разных глубинах.
Ранее эксперты сообщили, что балтийская сельдь может исчезнуть из-за того, что ее измельчают и отправляют как корм на лососевые фермы в Норвегии.