В Шотландии медузы убивают рыбу на лососевых фермах

Две шотландские фермы, которые, как известно, пострадали, находятся в водах вокруг островов Скай и Мак. Согласно данным Инспекции по охране здоровья рыб, на ферме по выращиванию лосося в районе острова Скай погибло 70 000 лососей, а на ферме в районе острова Мак — 160 000.