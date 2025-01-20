В школы Екатеринбурга массово завезли книги по астрологии

Автор пособия — Нина Вохринцева. В книге указано, что она магистр астрологических наук. В книге есть несколько глав: восточный и зодиакальный гороскоп, гороскоп «Луна и ребенок», «Какие вы родители». Пособие предназначено для мам и пап, а также учителей начальных классов, воспитателей садиков и детских домов.