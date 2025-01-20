В школы Екатеринбурга массово завезли книги по астрологии

Как сообщает E1.RU со ссылкой на одного из педагогов, в каждую школу отправили 30 пособий по астрологии, а в детские сады — по 29. Сотрудница предположила, что книги напечатали на бюджетные деньги.
«Сначала было смешно, а потом стало очень грустно…» — поделилась педагог.
Автор пособия — Нина Вохринцева. В книге указано, что она магистр астрологических наук. В книге есть несколько глав: восточный и зодиакальный гороскоп, гороскоп «Луна и ребенок», «Какие вы родители». Пособие предназначено для мам и пап, а также учителей начальных классов, воспитателей садиков и детских домов.
Как отмечает издание, одна из глав, например, посвящена здоровью детей-Скорпионов. Там говорится, что из-за повышенной нервной возбудимости у них «могут возникать даже припадки эпилепсии».
В департаменте образования Екатеринбурга изданию заявили, что астрологические пособия школам и детским садам передал благотворительный фонд «Россиночка» в рамках новогодней акции. В образовательном процессе книги не используются, заверили в ведомстве.
Многие люди верят в гороскопы. Ранее мы объясняли, с какими эффектами это связано.