Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школы Екатеринбурга массово завезли книги по астрологии

Литературу завезли также и в детские сады. Книги отправили в учреждения из районного управления как рекомендованные к чтению.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает E1.RU со ссылкой на одного из педагогов, в каждую школу отправили 30 пособий по астрологии, а в детские сады — по 29. Сотрудница предположила, что книги напечатали на бюджетные деньги.

«Сначала было смешно, а потом стало очень грустно…» — поделилась педагог.

Автор пособия — Нина Вохринцева. В книге указано, что она магистр астрологических наук. В книге есть несколько глав: восточный и зодиакальный гороскоп, гороскоп «Луна и ребенок», «Какие вы родители». Пособие предназначено для мам и пап, а также учителей начальных классов, воспитателей садиков и детских домов.

Как отмечает издание, одна из глав, например, посвящена здоровью детей-Скорпионов. Там говорится, что из-за повышенной нервной возбудимости у них «могут возникать даже припадки эпилепсии».

В департаменте образования Екатеринбурга изданию заявили, что астрологические пособия школам и детским садам передал благотворительный фонд «Россиночка» в рамках новогодней акции. В образовательном процессе книги не используются, заверили в ведомстве.

Многие люди верят в гороскопы. Ранее мы объясняли, с какими эффектами это связано.