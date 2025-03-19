В школах с сентября в пробном режиме могут ввести оценку за поведение

В 1943 году были утверждены «Правила для учащихся», которые определяли, каким должен быть школьник: как он должен выглядеть, учиться, общаться с учителями и вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась «за безупречное поведение учащегося», тройка — «за серьезное нарушение поведения», а двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы. Эта история подчеркивает важность поведения в образовательном процессе и может стать основой для новой системы оценивания.