В школах с сентября в пробном режиме могут ввести оценку за поведение

«Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — отметил он, комментируя перспективы введения новой оценки. Министр подчеркнул, что данный вопрос находится на стадии активного обсуждения.
«Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно», — добавил Кравцов, подчеркивая необходимость тщательной подготовки.
Идея о возвращении оценки за поведение была выдвинута ранее председателем общественной палаты Сахалинской области, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимиром Иконниковым. Он предложил, чтобы критерии этой оценки определяла Российская академия образования. Президент России Владимир Путин также поручил правительству обсудить целесообразность введения такой оценки. Глава государства отметил, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим оценкам.
Глава РАО Ольга Васильева добавила, что вопрос о введении оценки за поведение можно поднимать только после широких общественных обсуждений. При этом она напомнила, что система выставления такой отметки уже существовала в стране.
В 1943 году были утверждены «Правила для учащихся», которые определяли, каким должен быть школьник: как он должен выглядеть, учиться, общаться с учителями и вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась «за безупречное поведение учащегося», тройка — «за серьезное нарушение поведения», а двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы. Эта история подчеркивает важность поведения в образовательном процессе и может стать основой для новой системы оценивания.
Ранее эксперты напомнили, какие документы нужно подготовить, чтобы перевести ребенка в другую школу.