В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов

В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс «Семьеведение». Он сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками. Программа курса рассчитана для учеников 5−9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что «Семьеведение» будет проходить в формате «Разговоров о важном» или внеурочных занятий.