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В школах России начались беседы об опасности квадробинга

Детям рассказывают о негативном влиянии субкультуры.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Pinterest

В школах России начали проводить профилактические беседы о негативном влиянии квадробинга. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В школах с детьми на тему квадробинга общаются педагоги, приглашенные психологи и и инспекторы ПДН. Они рассказывают о вреде субкультуры, выдают учащимся брошюры и показывают презентации.

Школьникам также предлагают ответить на вопросы: «Что такое квадробинг?», «Опасен ли он?» и «Почему нельзя есть корм для животных?». Кроме того, учащимся напоминают о поступках, которые могут привести к административной ответственности.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что квадробинг не относится к психиатрическим заболеваниям.