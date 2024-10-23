В школах России начались беседы об опасности квадробинга

В школах России начали проводить профилактические беседы о негативном влиянии квадробинга. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
В школах с детьми на тему квадробинга общаются педагоги, приглашенные психологи и и инспекторы ПДН. Они рассказывают о вреде субкультуры, выдают учащимся брошюры и показывают презентации.
Школьникам также предлагают ответить на вопросы: «Что такое квадробинг?», «Опасен ли он?» и «Почему нельзя есть корм для животных?». Кроме того, учащимся напоминают о поступках, которые могут привести к административной ответственности.