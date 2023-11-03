В школах и детских садах Копенгагена откажутся от красного мяса

«Со следующего учебного года в школах и детских учреждениях коммуны Копенгаген перестанут подавать красное мясо. За это проголосовало большинство в коммунальном правлении Копенгагена вчера вечером», — сообщил телеканал в пятницу.

DR поясняет, что речь идет об отказе от говядины, телятины и баранины, которые «оказывают большее негативное воздействие на климат, чем, например, куриное мясо». По этой причине член собрания по делам детей и молодежи Расмус Стеенбергер считает это необходимым.

«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы изменить привычки… Здесь мы достигли хорошего баланса, чтобы что по-прежнему существовала возможность включить мясо в пищу», — приводит его слова телеканал.

В сентябре от мяса в детских садах, школьной продленке и досуговых организациях для детей отказались ради сохранения окружающей среды отказались в столицы Норвегии Осло, когда городской совет приступил к исполнению рекомендаций финансового отделения о ресурсосберегающей здоровой растительной пище, в числе которых отказ от мяса в вышеупомянутых организациях. Основная цель плана — «способствовать улучшению здоровья населения».

Другие цели плана — благополучие животных и существенное сокращение «непрямых выбросов газов, усиливающих парниковый эффект, а также негативных последствий для окружающей среды и общества».

По плану, коммуна Осло планирует к 2025 году сократить потребление мяса в два раза и увеличить долю растительной пищи в рационе граждан.