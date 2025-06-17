В шифре «Радиостанции Судного дня» разглядели координаты: вот куда они указали

Напомним, в 2024 году «Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочные сигналы, что вызвало волнение в сети у пользователей. В последний раз эта станция вещала накануне 24 февраля 2022 года (день начала СВО) и передала тогда слово «лесолед».