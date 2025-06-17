В шифре «Радиостанции Судного дня» разглядели координаты: вот куда они указали

В интернете обсуждают возможную связь передачи радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция судного дня», с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи».
Один из подписчиков заметил, что цифры, переданные в эфире, частично соответствуют географическим координатам, близким к столице Ирана. «Если интерпретировать 9064 как 35.9064° с.ш., а 6939 как 51.6939° в.д., то точка указывает на окрестности Тегерана», — отметил пользователь.
Речь идёт о сообщении, прозвучавшем на частоте УВБ-76 вечером 16 июня 2025 года. Тогда в эфире прозвучала команда: «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». В этот же период Иран подвергался ударам со стороны израильских вооружённых сил.
Напомним, в 2024 году «Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочные сигналы, что вызвало волнение в сети у пользователей. В последний раз эта станция вещала накануне 24 февраля 2022 года (день начала СВО) и передала тогда слово «лесолед».