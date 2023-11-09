В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии

Речь идет о Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, уточнил он. Эксперт отметил, что в 2023 году завершится интеграция с Московским метрополитеном. «Мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства РФ, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — добавил он.

По словам Поволоцкого, дорожные карты по этому проекту подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее время их хотят утвердить в трех других городах.