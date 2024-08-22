В шерсти диких животных Сибири и Дальнего Востока обнаружили пестицид

ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Хлорорганические пестициды, которые используются в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей, были обнаружены в 50% образцов шерсти диких животных, собранных учеными России, Белоруссии и Греции в заповедниках Сибири и Дальнего Востока. Это является риском для дикой природы и говорит о необходимости очистки окружающей среды от этих пестицидов, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).
«Научный коллектив ПИШ “Агробиотек” ТГУ, Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, Гомельского государственного медицинского университета (Беларусь) и Университета Крита (Греция) проанализировали 38 образцов шерсти 8 видов животных. Сбор проходил в 10 заповедных районах Дальнего Востока и Сибири. Ученые обнаружили, что в половине образцов присутствует от 14,3 до 369,5 пикограмма пестицидов — ядовитых веществ, которые используются в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей», — сказано в сообщении.
Хлорорганические пестициды (ХОП) запрещены во многих странах мира, потому что накапливаются в окружающей среде, организме человека и животных. ДДТ или «дуст» — один из известных пестицидов, который разлагается в почве 12 лет и особенно хорошо накапливается в жировой ткани из-за плохой растворимости в воде. В июле 2024 года ДДТ стал основным загрязняющим веществом, которые ученые обнаружили в 13 образцах шерсти в среднем концентрации 90 пикограмм на 1 мг шерсти.
В пресс-службе отметили, что КНДР и Китай — одни из немногих стран, где ХОП все еще применяются из-за своей эффективности при уничтожении тараканов, саранчи, моли и комаров. Ученые обнаружили, что в Тернейском районе Приморского края, который расположен близко к границе с восточными странами, уровень загрязнения в шерсти животных выше.
«Количество ХОП, которое мы обнаружили, очень невелико. Однако эти животные обитали в дали от сельскохозяйственных угодий. Это говорит о том, что пестициды могут распространяться далеко за пределами мест применения и попадать в разные пищевые цепочки. В шерсть животных ХОП могли попасть с осадками, пищей и водой», — приводятся в сообщении слова директора научного центра ПИШ «Агробиотек» Игоря Памирского.
Это был первый сбор образцов в этих регионах. Содержание пестицида 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) в шерсти является показателем риска для дикой природы. «Результаты исследования ПИШ указывают на необходимость разработки новых подходов к применению пестицидов, контроля и очищения окружающей среды от подобных пестицидов, а также разработке биоразлагаемых пестицидов нового поколения», — отмечается в сообщении.