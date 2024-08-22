В шерсти диких животных Сибири и Дальнего Востока обнаружили пестицид

Хлорорганические пестициды (ХОП) запрещены во многих странах мира, потому что накапливаются в окружающей среде, организме человека и животных. ДДТ или «дуст» — один из известных пестицидов, который разлагается в почве 12 лет и особенно хорошо накапливается в жировой ткани из-за плохой растворимости в воде. В июле 2024 года ДДТ стал основным загрязняющим веществом, которые ученые обнаружили в 13 образцах шерсти в среднем концентрации 90 пикограмм на 1 мг шерсти.