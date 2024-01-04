В Северной Гренландии найдены окаменелости червей-хищников

Международная группа ученых, нашедшая останки и опубликовавшая научное исследование в журнале Science Advances, пишет, что червей выделяют плавники по бокам туловища, отчетливая голова с усиками, массивные челюсти (более 30 сантиметров в длину). Они были одними из крупнейших плавающих животных во времена раннего кембрия.

«Наше исследование показывает, что эти древние океанские экосистемы были довольно сложными, с пищевой цепочкой, допускавшей существование нескольких уровней хищников, — отмечают авторы работы. — Timorebestia были гигантами своего времени и находились на вершине пищевой цепи. Это делает их эквивалентными некоторым из хищников современных океанов — акулам и тюленям — еще в кембрийском периоде».

Внутри окаменелой пищеварительной системы червей исследователи обнаружили останки обычного плавающего членистоногого по имени Isoxys. Они были источником пищи для многих других животных и распространены на Сириус-Пассете. Обнаруженные хищники — одни из древнейших особей кембрийского периода.

В то время как членистоногие появляются в летописи окаменелостей примерно от 521 до 529 миллионов лет назад, стрелообразные черви существовали примерно 538 миллионов лет назад. Ученые полагают, что Timorebestia были плавающими хищниками, которые доминировали в океанах до появления членистоногих.

Недавно на британском побережье найден череп доисторического хищника. Он жил примерно 150 миллионов лет назад.