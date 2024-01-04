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18:19 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Северной Гренландии найдены окаменелости червей-хищников

В раннекембрийском местонахождении окаменелостей Сириус-Пассет в Северной Гренландии были обнаружены окаменелости новой группы хищников, похожих на червей. Они являются одними из самых ранних плотоядных животных, колонизировавших толщу воды более 518 миллионов лет назад. Ископаемых хищников назвали Timorebestia, что на латыни переводится как «ужасные звери».

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Международная группа ученых, нашедшая останки и опубликовавшая научное исследование в журнале Science Advances, пишет, что червей выделяют плавники по бокам туловища, отчетливая голова с усиками, массивные челюсти (более 30 сантиметров в длину). Они были одними из крупнейших плавающих животных во времена раннего кембрия.

«Наше исследование показывает, что эти древние океанские экосистемы были довольно сложными, с пищевой цепочкой, допускавшей существование нескольких уровней хищников, — отмечают авторы работы. — Timorebestia были гигантами своего времени и находились на вершине пищевой цепи. Это делает их эквивалентными некоторым из хищников современных океанов — акулам и тюленям — еще в кембрийском периоде».

Внутри окаменелой пищеварительной системы червей исследователи обнаружили останки обычного плавающего членистоногого по имени Isoxys. Они были источником пищи для многих других животных и распространены на Сириус-Пассете. Обнаруженные хищники — одни из древнейших особей кембрийского периода.

В то время как членистоногие появляются в летописи окаменелостей примерно от 521 до 529 миллионов лет назад, стрелообразные черви существовали примерно 538 миллионов лет назад. Ученые полагают, что Timorebestia были плавающими хищниками, которые доминировали в океанах до появления членистоногих.

Недавно на британском побережье найден череп доисторического хищника. Он жил примерно 150 миллионов лет назад.

Олеся Маевская

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