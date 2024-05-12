В Сеуле в Южной Корее прошли парады фонарей

Торжество проходит по случаю празднования дня рождения Будды. В честь события по всей стране организованы торжественные мероприятия.
Для проведения парада фонарей в Сеуле были перекрыты центральные улицы, по которым прошли люди с фонарями разных форм и размеров. В церемонии прохождения приняли участие около 50 тыс. человек.
Праздничные мероприятия в центре Сеула продолжатся, запланированы проведение концертов, выставок на буддийскую тематику и прочие акции. Аналогичные мероприятия пройдут практически во всех крупнейших городах Южной Кореи. По лунному календарю День рождения Будды отмечают 8 апреля — в этом году эта дата приходится на 15 мая.
19 апреля сообщалось о том, что корейская группа W24 перепела хит «Тополиный пух». Трек стал вторым в кавер-альбоме на российские хиты разных десятилетий в рамках проекта «ВКонтакте» — «Включай скорее».