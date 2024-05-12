В Сеуле в Южной Корее прошли парады фонарей

Праздничные мероприятия в центре Сеула продолжатся, запланированы проведение концертов, выставок на буддийскую тематику и прочие акции. Аналогичные мероприятия пройдут практически во всех крупнейших городах Южной Кореи. По лунному календарю День рождения Будды отмечают 8 апреля — в этом году эта дата приходится на 15 мая.