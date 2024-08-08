В Сеуле утверждают, что поп-группа BTS пользуется популярностью в КНДР

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик утверждает, что среди молодежи ссуществует «повальное увлечение» танцами южнокорейской поп-группы BTS.
«Насколько я понимаю, Северная Корея прикладывает усилия, чтобы покончить с популярностью BTS, поскольку среди молодых людей возникла мода на подражание их танцам», — сказал министр обороны в интервью агентству Reuters. Оно отмечает, что Син Вон Сик не раскрыл источник своей информации.
В ответ на запуск шаров с мусором из КНДР военные Республики Корея возобновили пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе. В ходе сессии 9 июня в музыкальном блоке прозвучали в том числе композиции южнокорейской группы BTS.
«Работа громкоговорителей будет иметь долгосрочные последствия как ключевой катализатор изменений в обществе и, возможно, поспособствует денуклеаризации Севера, если мы укрепим взаимодействие с международным сообществом», — продолжил Син Вон Сик. Он назвал возобновление работы громкоговорителей, включая вещание южнокорейской популярной музыки, эффективной формой психологических операций.
В июне заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну, заявила, что вещание южнокорейских громкоговорителей на границе с КНДР является прелюдией к очень опасной ситуации.