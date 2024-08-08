В Сеуле утверждают, что поп-группа BTS пользуется популярностью в КНДР

«Насколько я понимаю, Северная Корея прикладывает усилия, чтобы покончить с популярностью BTS, поскольку среди молодых людей возникла мода на подражание их танцам», — сказал министр обороны в интервью агентству Reuters. Оно отмечает, что Син Вон Сик не раскрыл источник своей информации.