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В Сеуле утверждают, что поп-группа BTS пользуется популярностью в КНДР

КНДР прикладывает усилия, «чтобы покончить с популярностью» коллектива, утверждает министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

Источник: AP 2023

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик утверждает, что среди молодежи ссуществует «повальное увлечение» танцами южнокорейской поп-группы BTS.

«Насколько я понимаю, Северная Корея прикладывает усилия, чтобы покончить с популярностью BTS, поскольку среди молодых людей возникла мода на подражание их танцам», — сказал министр обороны в интервью агентству Reuters. Оно отмечает, что Син Вон Сик не раскрыл источник своей информации.

В ответ на запуск шаров с мусором из КНДР военные Республики Корея возобновили пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе. В ходе сессии 9 июня в музыкальном блоке прозвучали в том числе композиции южнокорейской группы BTS.

«Работа громкоговорителей будет иметь долгосрочные последствия как ключевой катализатор изменений в обществе и, возможно, поспособствует денуклеаризации Севера, если мы укрепим взаимодействие с международным сообществом», — продолжил Син Вон Сик. Он назвал возобновление работы громкоговорителей, включая вещание южнокорейской популярной музыки, эффективной формой психологических операций.

В июне заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну, заявила, что вещание южнокорейских громкоговорителей на границе с КНДР является прелюдией к очень опасной ситуации.