В Сеуле ограничат доступ в одну из самых популярных «достопримечательностей»

Деревня Букчон-Ханок, известная своими живописными и хорошо сохранившимися традиционными корейскими домами «ханок», является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Сеула, привлекающей тысячи посетителей ежедневно. По данным правительства Сеула, только за 2023 год Букчон посетили около 6,6 миллиона туристов.
Этот район когда-то являлся домом для высокопоставленных чиновников и знати в эпоху королей Чосон, которые правили Кореей с 1300-х по 1910 год. Сегодня это место стало жилым районом, где проживает около 6000 жителей.
В связи с тем, что с годами количество жалоб на шум, мусор и проблемы с неприкосновенностью частной жизни из-за туристов значительно возросло, власти решили ограничить доступ туристов в популярную деревню уже с октября 2024 года. Так, Букчон-Ханок станет первой в истории страны «зоной особого управления» в соответствии с Законом Южной Кореи о развитии туризма.
Сообщается, что будет введен строгий комендантский час для нерезидентов ежедневно с 17:00 до 10:00. Также будут выделены три зоны с цветовой кодировкой — красная, оранжевая и желтая, что позволит местным властям контролировать скопления людей в наиболее густонаселенных районах. По словам чиновников, на нарушителей также будут наложены штрафы.
Помимо этого, движение чартерных автобусов, перевозящих туристов, тоже будет ограничено на нескольких участках с целью сделать Букчон «пешеходным центром».
Тем временем на Сицилии больше не принимают туристов из-за того, что на острове кончается пресная вода.
Кристина Корчанова