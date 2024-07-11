В Сеуле ограничат доступ в одну из самых популярных «достопримечательностей»

В связи с тем, что с годами количество жалоб на шум, мусор и проблемы с неприкосновенностью частной жизни из-за туристов значительно возросло, власти решили ограничить доступ туристов в популярную деревню уже с октября 2024 года. Так, Букчон-Ханок станет первой в истории страны «зоной особого управления» в соответствии с Законом Южной Кореи о развитии туризма.