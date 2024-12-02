В Сеуле машинист метро ушел в туалет и задержал отправление 125 поездов

До этого в ноябре задержки в столице Южной Кореи были несколько дней подряд из-за акций протеста работников железной дороги и метрополитена. Национальный профсоюз железнодорожников и профсоюз Сеульского метрополитена потребовали повышения заработной платы и расширения набора рабочей силы, а также пригрозили провести полномасштабные забастовки, если их требования не будут выполнены.