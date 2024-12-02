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В Сеуле машинист метро ушел в туалет и задержал отправление 125 поездов

В метрополитене Сеула машинист отлучился в туалет на четыре минуты и задержал отправление 125 поездов, сообщает The Korean Herald.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел утром в понедельник, 25 ноября. Машинист сделал экстренную остановку на станции на перерыв для похода в туалет на другом этаже. Он вернулся через четыре минуты 16 секунд, и это сбило график значительной части поездов. Некоторые из них задержались на 20 минут.

По данным Сеульского метрополитена, сбои в движении удалось быстро минимизировать и большинство пассажиров добрались до нужных точек назначения.

До этого в ноябре задержки в столице Южной Кореи были несколько дней подряд из-за акций протеста работников железной дороги и метрополитена. Национальный профсоюз железнодорожников и профсоюз Сеульского метрополитена потребовали повышения заработной платы и расширения набора рабочей силы, а также пригрозили провести полномасштабные забастовки, если их требования не будут выполнены.

Железнодорожники пообещали, что начнут бессрочную всеобщую забастовку 5 декабря, а работники Сеульского метрополитена пригрозили начать бастовать 6 декабря.