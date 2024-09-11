В Сети завирусилась реакция Камалы Харрис на выступление Трампа

Трамп обвинил Харрис в приверженности марксистской идеологии, заявив, что об этом знают все. Также он заявил, что в случае ее победы страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». По его словам, мировые лидеры видят в Харрис и ее однопартийцах отсутствие силы и компетентности.