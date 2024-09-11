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В Сети завирусилась реакция Камалы Харрис на выступление Трампа

В США прошел первый раунд дебатов между двумя кандидатами в президенты страны от Республиканской и Демократической партий — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В ходе встречи соперники обменивались оскорблениями, а пользователи соцсетей делали мемы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Трамп обвинил Харрис в приверженности марксистской идеологии, заявив, что об этом знают все. Также он заявил, что в случае ее победы страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». По его словам, мировые лидеры видят в Харрис и ее однопартийцах отсутствие силы и компетентности.

В ответ та предложила зрителям прийти на предвыборный митинг Трампа, где они услышат недостоверную информацию. Харрис заявила, что аудитория покидает его митинги до окончания из-за усталости и скуки.

В социальной сети Х (ранее Twitter) заметили, что во время дебатов Харрис часто говорила на общие темы, не отвечая на конкретные вопросы.

Пользователи пишут, что родился новый мем, и предлагают присылать видео с выражением лица Харрис тем, кто врет.

Ранее стало известно, что Трамп заработал $300000 на продажах Библии со своим автографом.