В Сети завирусилась реакция Камалы Харрис на выступление Трампа

Трамп обвинил Харрис в приверженности марксистской идеологии, заявив, что об этом знают все. Также он заявил, что в случае ее победы страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». По его словам, мировые лидеры видят в Харрис и ее однопартийцах отсутствие силы и компетентности.
В ответ та предложила зрителям прийти на предвыборный митинг Трампа, где они услышат недостоверную информацию. Харрис заявила, что аудитория покидает его митинги до окончания из-за усталости и скуки.
В социальной сети Х (ранее Twitter) заметили, что во время дебатов Харрис часто говорила на общие темы, не отвечая на конкретные вопросы.
Пользователи пишут, что родился новый мем, и предлагают присылать видео с выражением лица Харрис тем, кто врет.
Ранее стало известно, что Трамп заработал $300000 на продажах Библии со своим автографом.