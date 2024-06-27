В сети завирусилась необычная туристическая реклама Осло

Маленький (можно пересечь всего за полчаса), тихий (не город, а деревня), прямо в центре купаются какие-то счастливые люди, в музеи нет очередей, поэтому вряд ли там интересное искусство, а на любой улице можно встретить премьер-министра или короля — разве можно так жить?