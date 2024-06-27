В сети завирусилась необычная туристическая реклама Осло

Маркетинговая фирма VisitOSLO, которая занимается продвижением столицы Норвегии, выпустила необычную рекламу для туристов. В ролике унылый норвежец объясняет, что на самом деле Осло — так себе город.
Маленький (можно пересечь всего за полчаса), тихий (не город, а деревня), прямо в центре купаются какие-то счастливые люди, в музеи нет очередей, поэтому вряд ли там интересное искусство, а на любой улице можно встретить премьер-министра или короля — разве можно так жить?
Газета The Guardian пишет, что ворчливый рассказчик пришелся зрителям по душе: всего за два дня видео набрало больше двух миллионов просмотров во всех соцсетях.
Неудивительно — от переизбытка туристов кажется, сейчас страдает весь мир: на Капри из-за них кончается вода, а в Барселоне невозможно снять жилье. Даже столица Аляски протестует против наплыва круизных лайнеров — логично, что любой уголок, где нет толп и очередей, быстро рискует стать привлекательным.
Георгий Мазуркевич