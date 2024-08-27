В Сети восхитились «самой бережливой девушкой». Вот на что она накопила

А в интервью РБК Life автор YouTube-канала «Поехавший» и ведущий программы «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета» Миша Ронкаинен поделился неочевидным лайфхаком, как сэкономить на авиабилетах. Оказалось, что лучше искать авиабилеты не до нужного места назначения, а более сложным маршрутом. Например, если вам нужно из Владивостока в Москву, лучше искать билеты из Владивостока в Воронеж с пересадкой в Москве — такой билет может быть дешевле в несколько раз. По словам путешественника, то же правило работает и на международных рейсах.