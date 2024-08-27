В Сети восхитились «самой бережливой девушкой». Вот на что она накопила

В Японии живет женщина, которую называют «самой бережливой девушкой страны» за ее невероятную способность экономить. Ее имя Саки Тамогами (Saki Tamogami), и в свои 37 лет она смогла купить три дома и открыть кошачье кафе, тратя на еду всего $1,4 (примерно 128 ₽ по текущему курсу) в день. Ее история вызвала широкий резонанс после появления на японском телевидении в 2019 году, где она поделилась своим опытом экономного образа жизни, сообщает South China Morning Post.
Тамогами рассказала, что еще в 19 лет поставила перед собой цель — к 34 годам приобрести три дома. Сбережения придавали ей чувство безопасности и комфорта. После университета девушка начала работать агентом по недвижимости и сразу стала откладывать большую часть своей зарплаты. Ее ежедневный рацион состоял из простых блюд (тосты и лапша удон). На прием пиши она тратила не более 35 центов (32 ₽ по текущему курсу).
С 19 лет девушка перестала покупать новую одежду — вещи ей отдавали родственники. Всю мебель для дома она нашла на улице. Более того, однажды девушка продала свои волосы за $20, что помогло ей покрыть часть расходов на проживание.
В 27 лет девушка смогла приобрести свой первый дом в Сайтаме за $69 тыс. (6,2 млн руб.) Два года спустя она купила второй дом, а к 2019 году осуществила свою мечту, приобретя третий дом, на первом этаже которого она открыла кошачье кафе под названием Cafe Yuunagi.
Сегодня это популярное место среди любителей кошек, а доходы от кафе позволяют Тамогами ухаживать за животными и развивать свой бизнес. Несмотря на финансовую свободу, она остается верна своим принципам экономии и планирует продолжать инвестировать в недвижимость. История Тамогами вызвала живой отклик в социальных сетях, где многие пользователи восхищаются ее самодисциплиной и целеустремленностью.
Существует немало самых неожиданных способов сэкономить. Так, в октябре прошлого года стало известно о двух австралийских пенсионерах, которые ради экономии отправились в 51 круиз. Оказалось, что это дешевле, чем находиться в доме престарелых. На лайнере пенсионеры Ансен каждый день играют в пинг-понг. Также они могут посмотреть шоу, полюбоваться сменяющимися пейзажами с балкона своего номера. Они не покупают продукты и не готовят себе еду — питание включено в стоимость.
А в интервью РБК Life автор YouTube-канала «Поехавший» и ведущий программы «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета» Миша Ронкаинен поделился неочевидным лайфхаком, как сэкономить на авиабилетах. Оказалось, что лучше искать авиабилеты не до нужного места назначения, а более сложным маршрутом. Например, если вам нужно из Владивостока в Москву, лучше искать билеты из Владивостока в Воронеж с пересадкой в Москве — такой билет может быть дешевле в несколько раз. По словам путешественника, то же правило работает и на международных рейсах.