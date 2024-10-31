В Сети рассказали, как читать книгу, чтобы не повредить корешок

В таком случае приходится приоткрывать книгу, что мешает комфортному чтению. Но если все же попробовать полностью открыть ее, можно сломать корешок, по всей длине которого пойдут трещины. И вот в TikTok книголюб рассказала, что можно избежать этой проблемы.