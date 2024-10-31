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В Сети рассказали, как читать книгу, чтобы не повредить корешок

Главное — переворачивать страницы по одной, а не «ломать» книгу.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Всем заядлым читателям известна, как бывает больно открывать новую книгу, зная, что придется сломать корешок.

В таком случае приходится приоткрывать книгу, что мешает комфортному чтению. Но если все же попробовать полностью открыть ее, можно сломать корешок, по всей длине которого пойдут трещины. И вот в TikTok книголюб рассказала, что можно избежать этой проблемы.

Во-первый, нельзя открывать книгу полностью на середине. Во-вторых, следует поставить книгу корешком на ровную поверхность, например, стол, и с каждой стороны брать по одной странице и прижимать их к нему.

Блогер объяснила, что когда вы дойдете до середине, у вас будет удобная для чтения книга без поврежденного корешка.

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