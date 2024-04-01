Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось фото и видео одной из редчайших колибри в мире

Она находится под угрозой исчезновения.

Источник: Carole Turek

Сантамартинский саблекрыл, относящийся к семейству колибри, на 64 года был потерян для ученых и считался вымершим. Однако учёные не теряли надежду найти этих пернатых. И вот в одной из экспедиций им удалось обнаружить крошечное существо. Об этом пишет American Bird Conservancy.

Птица была обнаружена на севере Колумбии в горах в горах Сьерра-Невада-да-Санта-Марта. Исследователи провели длительные наблюдения за колибри и узнала много подробностей об ареале обитания и образе жизни особи.

Оказывается, птица живет круглогодично на одной и той же привычной ей территории, а не мигрирует, как считалось ранее. При этом ареал чрезвычайно ограничен бассейном реки Гуатапури. Зона проживания сантамартийского саблекрыла так мала, что его называют микроэндемиком.

Ученые отметили, что самки чаще всего гнездятся вблизи реки, а самцы собираются стаи и жестоко расправляются с теми, кто попадает на их территорию.

Отдельно исследователи подчеркнули важность сотрудничества с местными общинами коренных народов, так как они могут помочь в изучении колибри и поиске мест их гнездования, так как эта птица имеет для аборигенов большое значение.

Ранее ученые опубликовали фото птицы, которую не видели 20 лет.

Анна Морозова