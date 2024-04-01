В Сети появилось фото и видео одной из редчайших колибри в мире

Сантамартинский саблекрыл, относящийся к семейству колибри, на 64 года был потерян для ученых и считался вымершим. Однако учёные не теряли надежду найти этих пернатых. И вот в одной из экспедиций им удалось обнаружить крошечное существо. Об этом пишет American Bird Conservancy.