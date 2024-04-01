В Сети появилось фото и видео одной из редчайших колибри в мире

Сантамартинский саблекрыл, относящийся к семейству колибри, на 64 года был потерян для ученых и считался вымершим. Однако учёные не теряли надежду найти этих пернатых. И вот в одной из экспедиций им удалось обнаружить крошечное существо. Об этом пишет American Bird Conservancy.
Птица была обнаружена на севере Колумбии в горах в горах Сьерра-Невада-да-Санта-Марта. Исследователи провели длительные наблюдения за колибри и узнала много подробностей об ареале обитания и образе жизни особи.
Оказывается, птица живет круглогодично на одной и той же привычной ей территории, а не мигрирует, как считалось ранее. При этом ареал чрезвычайно ограничен бассейном реки Гуатапури. Зона проживания сантамартийского саблекрыла так мала, что его называют микроэндемиком.
Ученые отметили, что самки чаще всего гнездятся вблизи реки, а самцы собираются стаи и жестоко расправляются с теми, кто попадает на их территорию.
Отдельно исследователи подчеркнули важность сотрудничества с местными общинами коренных народов, так как они могут помочь в изучении колибри и поиске мест их гнездования, так как эта птица имеет для аборигенов большое значение.
Ранее ученые опубликовали фото птицы, которую не видели 20 лет.
Анна Морозова