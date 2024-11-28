В Сети появилась оптическая иллюзия, которая сводит людей с ума

Один из комментаторов все же объяснил, что на самом деле обе башни находятся в одном положении, и стоят они прямо. Для того, чтобы увидеть это, пользователь предлагает закрыть один глаз, провести пальцем над логотипом Sheraton, а затем повернуть палец так, чтобы он закрывал правую часть здания слева. В таком случае обе башни «встанут» параллельно друг другу.