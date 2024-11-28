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В Сети появилась оптическая иллюзия, которая сводит людей с ума

Некоторые пользователи чувствует себя «опьяненными» после слишком долгого взгляда на изображение.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

В социальной сети Reddit пользователь опубликовал снимок двух башен и спросил, какая из них наклонена сильнее. Эта иллюзия вызвала споры среди 142 тысяч комментаторов.

На снимке видно две башни отеля Sheraton в Чунцине (Китай), одна из которых якобы наклонена сильнее. Пользователи заявили, что изображение сбивает с толку, сводит с ума и даже заставляет чувствовать себя «опьяненным».

Один из комментаторов все же объяснил, что на самом деле обе башни находятся в одном положении, и стоят они прямо. Для того, чтобы увидеть это, пользователь предлагает закрыть один глаз, провести пальцем над логотипом Sheraton, а затем повернуть палец так, чтобы он закрывал правую часть здания слева. В таком случае обе башни «встанут» параллельно друг другу.

Башни выглядят наклоненными из-за положения камеры, на которую был сделан снимок, относительно центра. Если бы в реальности человек смотрел на здания с разных точек, они так же, как и на изображении, были бы наклонены.

Ранее фотограф сделал невероятный снимок с оптической иллюзией.