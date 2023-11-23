В Сети появилась книга рецептов из популярной книги «Ведьмак»

Источник: Anita Sarna and Karolina Krupecka

Создатель всемирно известной серии книг про «Ведьмака» Анджей Сапковский и ведущие кулинарных блогов Анита Сарна и Каролина Крупецка выпустили кулинарную книгу с 80 рецептами различных блюд. Все они отсортированы по географии мира из саги.

Есть блюда из Новиграда, с островов Скеллиге, а также рецепты от персонажей романов, например, пельмени Ламберта. Рецепты перемежаются небольшими заметками о кулинарном быте того или иного региона. Книга наполнена иллюстрациями, которые позволяют погрузиться в мир уютных таверн, портовых улиц и роскошных дворцов.

Приобрести кулинарную книгу можно за 35 долларов (около трех тысяч рублей). Пока что в продаже имеется только англоязычное издание.

Все желающие могут перейти на официальный сайт witcherkitchen.com, где бесплатно доступны 19 рецептов из новой книги.

Ранее географы из Польши создали детальную карту вселенной «Ведьмака».

Анна Морозова