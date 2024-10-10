В сети появилась иллюзия, раскрывающая вашу тайную силу

Считается, что если сначала вы увидели танцующую девушку, то вы, скорее всего, невероятно уверены в себе, и это выделяет вас из толпы. Возможно, эти качества развились у вас из-за трудностей, которые вы смогли успешно преодолеть. Также вам отлично удается держать в страхе тех, кто настроен против вас.