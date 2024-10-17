В Сети появилась иллюзия, которая покажет, какой вы друг

В Сети появилась иллюзия, которая расскажет, являетесь ли вы экспертом светских бесед или в глубине души вы экстраверт. Об этом пишет The Mirror.
Итак, если вы увидели сначала двух зебр, то, скорее всего, вы отлично умеете заводить новых друзей и поддерживать любой диалог. Также вы знаете, что хотят услышать другие люди, поэтому можете легко переманить их на свою сторону.
Что касается проблем, вы предпочитаете разбираться с ними сами и доверять что-либо только самым близким людям.
А вот увиденный в первую очередь лев означает, что вы предпочитаете общество самих себя. Конечно, вы можете проводить время с друзьями, однако в глубине души вам требуется одиночество, так как по своей натуре вы интроверт.
Также если вы сначала увидели льва, скорее всего, вы редко повышаете на кого-то голос, так как понимаете, что просто криками невозможно ничего добиться.
Ранее в Сети появилась иллюзия, которая показывает вашу тайную силу.