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В Сети появилась головоломка, которая ставит в тупик 99% людей

Решить ее может только один человек из 100.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Nature Of Puzzle

Многие умеют считать длинные числа в уме, словно у них в мозге есть калькулятор. Однако, как оказалось, бывает легче сложить и умножить в уме, чем решить математическую задачу, которую опубликовало издание The Mirror со ссылкой на канал Nature Of Puzzle на YouTube.

С первого взгляда задача выглядит простой, но кажется, будто там что-то не так. Конечно, если к единице прибавить пять, действительно получится шесть, то дальше все выглядит слишком запутанным. И вот условия головоломки:

1 + 5 = 06.

2 + 6 = 24.

4 + 2 = 30.

5 + 6 =?

Подумайте, прежде чем смотреть решение.

Решение

Решать головоломку следует по следующей схеме: (X + Y) * Z, где Z — идущие подряд нечетные числа, то есть 1, 3, 5 и 7. Чтобы получить ответ, нужно произвести следующие вычисления:

1 + 5 = 6 * 1 = 6;

2 + 6 = 8 * 3 = 24;

4 + 2 = 6 * 5 = 30;

5 + 6 = 11 * 7 = 77.

То есть правильный ответ — 77.

Ранее опубликовали математическую задачу для детей, которая поставила взрослых в тупик.