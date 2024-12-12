В Сети появилась головоломка, которая ставит в тупик 99% людей

Многие умеют считать длинные числа в уме, словно у них в мозге есть калькулятор. Однако, как оказалось, бывает легче сложить и умножить в уме, чем решить математическую задачу, которую опубликовало издание The Mirror со ссылкой на канал Nature Of Puzzle на YouTube.
С первого взгляда задача выглядит простой, но кажется, будто там что-то не так. Конечно, если к единице прибавить пять, действительно получится шесть, то дальше все выглядит слишком запутанным. И вот условия головоломки:
1 + 5 = 06.
2 + 6 = 24.
4 + 2 = 30.
5 + 6 =?
Подумайте, прежде чем смотреть решение.
Решение
Решать головоломку следует по следующей схеме: (X + Y) * Z, где Z — идущие подряд нечетные числа, то есть 1, 3, 5 и 7. Чтобы получить ответ, нужно произвести следующие вычисления:
1 + 5 = 6 * 1 = 6;
2 + 6 = 8 * 3 = 24;
4 + 2 = 6 * 5 = 30;
5 + 6 = 11 * 7 = 77.
То есть правильный ответ — 77.
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