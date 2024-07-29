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В Сети появилась фотография космической «бабочки»

Планетарная туманность Kohoutek 3−46 имеет вид огромной бабочки.

J. Miller (International Gemini Observatory/NSF’s NOIRLab), M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF’s NOIRLab) & M. Zamani (NSF’s NOIRLab)
Источник: IGO/NOIRLab/NSF/AURA

Телескоп Gemini North запечатлел планетарную туманность Kohoutek 3−46, расположенную в созвездии Лебедя на расстоянии в 7200 световых лет от Земли.

В отличие от других планетарных туманностей, «бабочка» имеет не сферическую, а биполярную форму. Возможно, это связано с гравитационными взаимодействиями звезд в двойных системах.

Kohoutek 3−46 представляет финальную фазу жизненного цикла солнцеподобных звезд, когда они превращаются в красных гигантов. По мере того, как их ядра сжимаются, космическое тело выбрасывает слои своей атмосферы. Мощное ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра затем ионизирует газовую оболочку вокруг него, «освещая» планетарную туманность.

Термин «планетарная туманность» на самом деле неправильный, так как подобные туманности не имеют отношения к планетам. Название они получили из-за своей круглой формы, похожей на планету.

Ранее астрономы получили самый четкий снимок туманности Конская голова.

Анна Морозова