В Сети появилась фотография космической «бабочки»

Kohoutek 3−46 представляет финальную фазу жизненного цикла солнцеподобных звезд, когда они превращаются в красных гигантов. По мере того, как их ядра сжимаются, космическое тело выбрасывает слои своей атмосферы. Мощное ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра затем ионизирует газовую оболочку вокруг него, «освещая» планетарную туманность.