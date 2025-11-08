В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем

Массовое издание Kurir со ссылкой на источники пишет, что в рамках операции в Зворнике с ложными документами был задержан связанный с черногорскими мафиозными кланами Дарко Дулович, который в 2018 году проходил по делу о мафиозной ликвидации в Белграде с помощью взрывчатки и в 2022 году был задержан в связи с другими убийствами в рамках борьбы «кавачского» и «шкалярского» кланов.