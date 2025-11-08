Популярные темы
В Сербии задержали снайперов, упомянутых Вучичем

В Сербии задержали связанных с делом о приезжих снайперах на протестах.

Источник: Reuters

БЕЛГРАД, 8 ноя — РИА Новости. Полиция и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) задержали несколько человек, которые связаны с делом о приезжих снайперах, которых упоминал президент Сербии Александр Вучич, сообщила пресс-служба сербского МВД.

Вучич 4 ноября на фоне протестов в связи с годовщиной обрушения на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек, заявил, что правоохранительные органы три дня ведут поиск двух приезжих снайперов в Белграде. По его словам правоохранителям известны их цели и источник финансирования.

«В рамках совместных действий МВД и БИА в нескольких местах: в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как “приезжие снайперы”. Компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу», — говорится в кратком сообщении.

Массовое издание Kurir со ссылкой на источники пишет, что в рамках операции в Зворнике с ложными документами был задержан связанный с черногорскими мафиозными кланами Дарко Дулович, который в 2018 году проходил по делу о мафиозной ликвидации в Белграде с помощью взрывчатки и в 2022 году был задержан в связи с другими убийствами в рамках борьбы «кавачского» и «шкалярского» кланов.

Связаны ли эти задержания с протестным движением в Сербии, не сообщается.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.