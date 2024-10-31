В Саудовской Аравии завершилась первая мегастройка

На 840 тысячах квадратных метрах расположились гостиницы, гольф-клуб и поле для гольфа длиной 5,9 километра, а также большая пристань для суперъяхт на 86 мест. В ближайшее время для бронирования будут доступны 440 номеров, 88 вилл, а также 218 апартаментов. Предполагается, что к 2028 году Синдал будет принимать до 2400 гостей в день.