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В Саудовской Аравии завершилась первая мегастройка

Туда входит горизонтальный мегаполис «Зеркальная линия».

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Neom

Агентство развития территории Neom отчиталось об окончании строительства курорта на острове Синдал в Красном море.

На 840 тысячах квадратных метрах расположились гостиницы, гольф-клуб и поле для гольфа длиной 5,9 километра, а также большая пристань для суперъяхт на 86 мест. В ближайшее время для бронирования будут доступны 440 номеров, 88 вилл, а также 218 апартаментов. Предполагается, что к 2028 году Синдал будет принимать до 2400 гостей в день.

Остров Синдал — это первый из десяти регионов, построенных в рамках программы Neom, куда входит и город-небоскреб «Зеркальная линия» (The Line).

Ранее в Саудовской Аравии показали, как будут строить самый высокий небоскреб в мире.