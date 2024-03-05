В Саудовской Аравии построят самый высокий в мире небоскреб

Пока что неизвестно точное местоположение будущей постройки. Также придется решить еще несколько вопросов: ветровые нагрузки на таких высотах будут слишком сильными, а земля может не выдержать вес сооружения. Помимо прочего, специалисты говорят о том, что стоимость архитектурного объекта будет заоблачной и составит около пяти миллиардов долларов.