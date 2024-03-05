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В Саудовской Аравии построят самый высокий в мире небоскреб

При успешном строительстве небоскреб затмит Бурдж-Халифу — самое высокое на сегодняшний день здание в мире.

В Саудовской Аравии планируют возвести один из самых высоких архитектурных проектов — небоскреб, который достигнет двух километров в высоту. Как сообщает New Atlas, проект здания уже был поддержан Государственным инвестиционным фондом государства.

Пока что неизвестно точное местоположение будущей постройки. Также придется решить еще несколько вопросов: ветровые нагрузки на таких высотах будут слишком сильными, а земля может не выдержать вес сооружения. Помимо прочего, специалисты говорят о том, что стоимость архитектурного объекта будет заоблачной и составит около пяти миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Оман планирует построить высокотехнологичный город-курорт.

Анна Морозова