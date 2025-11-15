В Саратове священников закрепили за женскими консультациями

«Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО “Город Саратов”, — говорится в документе, подписанном митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.