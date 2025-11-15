Популярные темы
В Саратове священников закрепили за женскими консультациями

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями в медучреждениях города, в том числе в целях противодействия абортам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте митрополии.

Источник: © РИА Новости

«Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО “Город Саратов”, — говорится в документе, подписанном митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

В документе приведен перечень из 19 медучреждений и имен прикрепленных к ним клириков.

Согласно указу, работу по духовному окормлению пациентов и медицинского персонала женских консультаций следует согласовывать и координировать с иереем Борисом Бурлаковым, руководителем епархиального отдела по защите семьи, материнства и детства.