В Санкт-Петербурге женщина родила в метро в День матери

Ранее, 21 ноября 2023 года, стало известно, что пассажирка авиакомпании Pegasus Airlines преждевременно родила на борту самолета, когда экипаж готовился к вылету из Стамбула. Отмечается, что рейс следовал во французский Марсель. Когда самолет уже был готов к взлету, у находившейся на 30-й неделе беременности женщины начались схватки. К пассажирке на помощь незамедлительно прибыли бортпроводники и фельдшер, приняв у женщины роды. Новорожденного с матерью передали бригаде медиков аэропорта и отвезли в больницу.