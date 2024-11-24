В Санкт-Петербурге женщина родила в метро в День матери

«Сегодня на “Горьковской” произошло удивительное событие, которое наверняка надолго запомнят сотрудники метрополитена. В день, когда весь мир отмечает праздник матерей, одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе петербургского метро во «ВКонтакте».
По словам других пассажиров, девушка почувствовала схватки прямо в поезде и вышла на платформу, где они усилились. Сотрудники станции оперативно отреагировали и вызвали скорую помощь. Однако им пришлось оказывать женщине первую помощь, не дожидаясь медиков.
«Мать и новорожденный переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильно, по словам медиков, они чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что это второй подобный случай за всю историю Петербургского метрополитена. В 2018 году на платформе станции «Технологический институт» произошли первые роды.
Ранее, 21 ноября 2023 года, стало известно, что пассажирка авиакомпании Pegasus Airlines преждевременно родила на борту самолета, когда экипаж готовился к вылету из Стамбула. Отмечается, что рейс следовал во французский Марсель. Когда самолет уже был готов к взлету, у находившейся на 30-й неделе беременности женщины начались схватки. К пассажирке на помощь незамедлительно прибыли бортпроводники и фельдшер, приняв у женщины роды. Новорожденного с матерью передали бригаде медиков аэропорта и отвезли в больницу.