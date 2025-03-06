В Санкт-Петербурге появится новая сцена для независимых театров

Независимые театральные проекты часто представляют современный взгляд на сценическое искусство и показывают более смелые, неожиданные и актуальные постановки, чем классический театр. Впрочем, есть у этого и обратная сторона: часто такие проекты с трудом окупаются, и посмотреть их работы не так-то просто.
Впрочем, в Санкт-Петербурге ситуация уже скоро изменится в лучшую сторону: 18 марта на улице Некрасова откроется пространство «Узел». Новая площадка появится в кластере «АТС», появившемся на месте бывшей Ленинградской автоматической телефонной станции.
Про новость рассказал журнал «Театръ». Программным директором площадки станет театральный критик и куратор Юлия Клейман, ранее сотрудничавшая с фестивалем «Точка доступа».
Сцена будет ориентирована как на уже существующие театральные постановки, так и на новые, созданные специально для «Узла». Ставить будут в основном неконвенциональные постановки и зарубежные произведения: русскую классику здесь, по всей видимости, ждать не стоит.
Для экспериментальных постановок в расписании даже выделен отдельный день — «открытый понедельник».
Откроет площадку спектакль Дмитрия Волкострелова «Горький/Толстой. Воспоминания», созданный в рамках лаборатории фестиваля «Горький + Казань» — в Петербурге его ранее не показывали.
Кластер «АТС» открылся в городе летом 2023 года: там находятся кафе, бары и магазины, а стены украшают работы уличных художников.
Телеканал «Санкт-Петербург» рассказывает, что сейчас в городе существует более 60 негосударственных театров, а за последние пять лет город увеличил их финансирование в два раза. Эксперты также отмечают, что независимые театры — «феномен Санкт-Петербурга, ни в одном другом российском городе нет подобной концентрации, даже в Москве».
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