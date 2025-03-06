В Санкт-Петербурге появится новая сцена для независимых театров

Независимые театральные проекты часто представляют современный взгляд на сценическое искусство и показывают более смелые, неожиданные и актуальные постановки, чем классический театр. Впрочем, есть у этого и обратная сторона: часто такие проекты с трудом окупаются, и посмотреть их работы не так-то просто.