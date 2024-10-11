В Санкт-Петербурге откажутся от курортного сбора

Санкт-Петербург стал одним из первых регионов, которые ввели у себя такой сбор в порядке эксперимента. С 31 июля уплата сбора стала обязательной, а уже с 1 января 2025 его планируют отменить и заменить туристическим налогом — соответствующий законопроект опубликовала на своем сайте городская администрация.