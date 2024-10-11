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В Санкт-Петербурге откажутся от курортного сбора

Его заменят на туристический налог.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Курортный сбор — фиксированная сумма, которую должен выплачивать каждый отель города за каждые сутки, которые в нем провел любой турист.

Санкт-Петербург стал одним из первых регионов, которые ввели у себя такой сбор в порядке эксперимента. С 31 июля уплата сбора стала обязательной, а уже с 1 января 2025 его планируют отменить и заменить туристическим налогом — соответствующий законопроект опубликовала на своем сайте городская администрация.

С 2025 года ставка налога составит 1% от стоимости проживания туриста, а потом этот процент будет расти.

  • С 1 апреля по 30 сентября 2026 года — 2%;
  • С 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2027 года — 1,5%;
  • С 1 апреля по 30 сентября 2027 года — 3%.

Налог обязаны платить будут не все. От уплаты освободят льготные категории граждан, а именно:

  • участников Великой Отечественной войны;
  • жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • малоимущие семьи;
  • прибывших в город за медицинской помощью;
  • сопровождающих участников войны в Украине.

Доходы от нового налога, как и от курортного сбора, город планирует потратить на развитие туристической инфраструктуры.

Курортный сбор принес петербургскому бюджету около 500 миллионов рублей.

Ранее рассказывали, как россияне могут легально избежать курортного сбора.