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В Санкт-Петербурге нейросеть сдала экзамены на врача

Искусственный интеллект смог пройти итоговую аттестацию по направлению «лечебное дело».
Источник: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина

Ученые из Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова приняли экзамен у нейросети GigaChat. Об этом в Telegram-канале сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Нейросеть прошла тестирование, состоящее из 100 вопросов, из которых правильно выполнила 82% заданий при пороге прохождения в 70%. Также GigaChat правильно ответил на три вопроса из экзаменационного билета и решил дополнительные задачи по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии.

Нейросетевая модель стала одной из первых в мире, что смогла сдать экзамен по направлению «лечебное дело» и получить квалификацию «врач-лечебник». Создатели ИИ отметили, что прохождение экзамена — это лишь первый этап. Планируется и в дальнейшем обучать искусственный интеллект, чтобы он помогал человеку во всех сферах его жизни и в самых разных отраслях экономики.

По словам Казарина, обучение нейросети заняло полгода. В проекте приняли участие несколько сотен преподавателей и научных сотрудников. Также вице-губернатор отметил, что ИИ справился с экзаменом на «хорошо», то есть итоговая оценка — 4.

В Москве нейросети уже помогают врачам в постановке диагнозов. Так, ИИ-сервисы начали определять инсульт.

Анна Морозова