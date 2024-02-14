В Санкт-Петербурге нейросеть сдала экзамены на врача

Ученые из Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова приняли экзамен у нейросети GigaChat. Об этом в Telegram-канале сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.
Нейросеть прошла тестирование, состоящее из 100 вопросов, из которых правильно выполнила 82% заданий при пороге прохождения в 70%. Также GigaChat правильно ответил на три вопроса из экзаменационного билета и решил дополнительные задачи по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии.
Нейросетевая модель стала одной из первых в мире, что смогла сдать экзамен по направлению «лечебное дело» и получить квалификацию «врач-лечебник». Создатели ИИ отметили, что прохождение экзамена — это лишь первый этап. Планируется и в дальнейшем обучать искусственный интеллект, чтобы он помогал человеку во всех сферах его жизни и в самых разных отраслях экономики.
По словам Казарина, обучение нейросети заняло полгода. В проекте приняли участие несколько сотен преподавателей и научных сотрудников. Также вице-губернатор отметил, что ИИ справился с экзаменом на «хорошо», то есть итоговая оценка — 4.
В Москве нейросети уже помогают врачам в постановке диагнозов. Так, ИИ-сервисы начали определять инсульт.
Анна Морозова