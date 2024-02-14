В Санкт-Петербурге нейросеть сдала экзамены на врача

Нейросетевая модель стала одной из первых в мире, что смогла сдать экзамен по направлению «лечебное дело» и получить квалификацию «врач-лечебник». Создатели ИИ отметили, что прохождение экзамена — это лишь первый этап. Планируется и в дальнейшем обучать искусственный интеллект, чтобы он помогал человеку во всех сферах его жизни и в самых разных отраслях экономики.