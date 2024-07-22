В Санкт-Петербурге нашли двухсотлетнюю монету в корнях дерева. Фото

В прошлом году на улице Псковской в Печорах (Псковская область) в ходе раскопок археологи собрали «представительную» коллекцию монет, которые относятся к XVII—XIX вв. екам. Как отметил младший научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Константин Горлов, самые ранние из находок — серебряные копейки Михаила Федоровича, которые выпустили на Московском и Псковском денежных дворах. Также были обнаружены разрезанные надвое копейки, которые в то время появлялись из-за нехватки монет в обороте.