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В Санкт-Петербурге нашли двухсотлетнюю монету в корнях дерева. Фото

Находку сделали рабочие, которые спиливали старое растение.

Источник: Муниципалитет №72 / Telegram

В Санкт-Петербурге во время удаления аварийного дерева рабочие нашли в его корнях монету возрастом более 200 лет, сообщается в телеграм-канале Муниципального округа № 72 Фрунзенского района города.

Находка была сделана на улице Турку. Спилив дерево, рабочие компании подрядчика начали выкапывать его корни и в тот момент обнаружили в них старинную монету. Это оказалась монета номиналом в пять копеек 1815 года чеканки. После этой находки рабочие компании-подрядчика начали расчищать пространство от сухостоя с удвоенным энтузиазмом, говорится в сообщении.

Представители муниципального округа отметили, что монету нашли на месте, где, согласно карте Санкт-Петербургской губернии 1868 года, проходила дорога.

Дальнейшая судьба и текущее местонахождение монеты не уточняются.

В прошлом году на улице Псковской в Печорах (Псковская область) в ходе раскопок археологи собрали «представительную» коллекцию монет, которые относятся к XVII—XIX вв.екам. Как отметил младший научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Константин Горлов, самые ранние из находок — серебряные копейки Михаила Федоровича, которые выпустили на Московском и Псковском денежных дворах. Также были обнаружены разрезанные надвое копейки, которые в то время появлялись из-за нехватки монет в обороте.