В Санкт-Петербурге нашли двухсотлетнюю монету в корнях дерева. Фото

В Санкт-Петербурге во время удаления аварийного дерева рабочие нашли в его корнях монету возрастом более 200 лет, сообщается в телеграм-канале Муниципального округа № 72 Фрунзенского района города.
Находка была сделана на улице Турку. Спилив дерево, рабочие компании подрядчика начали выкапывать его корни и в тот момент обнаружили в них старинную монету. Это оказалась монета номиналом в пять копеек 1815 года чеканки. После этой находки рабочие компании-подрядчика начали расчищать пространство от сухостоя с удвоенным энтузиазмом, говорится в сообщении.
Представители муниципального округа отметили, что монету нашли на месте, где, согласно карте Санкт-Петербургской губернии 1868 года, проходила дорога.
Дальнейшая судьба и текущее местонахождение монеты не уточняются.
В прошлом году на улице Псковской в Печорах (Псковская область) в ходе раскопок археологи собрали «представительную» коллекцию монет, которые относятся к