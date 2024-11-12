В Санкт-Петербурге наградили лучшие городские спектакли

В то же время, лучшим кукольным спектаклем жюри признало работу театра «Кукольный формат» — постановку Бориса Константинова «Ромео и Джульетта». Звание лучшего актера присудили Станиславу Демину-Левийману за спектакль «Шостакович» в Малом театре кукол. Еще больше номинаций — в новости «Фонтанки», которая подробно пересказала результаты премии.