В Санкт-Петербурге наградили лучшие городские спектакли

В Санкт-Петербурге в 30-й раз выбрали лучшие городские спектакли: 11 ноября в Театре юного зрителя прошло вручение театральной премии «Золотой софит».
Фаворит премии — несомненно, Большой драматический театр. «Холопы» Андрея Могучего признаны лучшим спектаклем, сам Андрей Могучий получил статуэтку за режиссуру, а актеры Марина Игнатова и Анатолий Петров — за главные роли в нем.
Кроме того, специальные премии номинационного совета получили две актрисы БДТ: народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и народная артистка России Нина Усатова.
Вторую статуэтку за режиссерскую работу получил художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин за спектакль «Палата № 6». Эта же постановка принесла награду художнику спектакля Александру Боровскому. Актер МДТ Сергей Курышев получил «софит» за главную роль в спектакле «Король Лир».
Главным достижением в категории «Негосударственные театры» признан спектакль Влада Фурмана «Дон Кихот» в Театре имени Андрея Миронова. За него же получили награды художник по свету Евгений Ганзбург и лучший актерский дуэт: снова Сергей Курышев и Анвар Либабов.
В категории «Музыкальный театр» лучшей признали постановку Мариинского театра «Гугеноты». Еще в Мариинку ушла награда за костюмы: ее вручили Елене Вершининой за наряды в «Гугенотах». Лучшей женской ролью признали выступление Анны Викулиной в «Манон» (Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина), мужской — Алексея Пашиева в «Вампире» («Санктъ-Петербургъ опера»).
Другие награды в категории получил театр «Зазеркалье» (Наталья Клемина за сценографию спектакля «Синяя птица»), Театр музыкальной комедии (Екатерина Гутковская за костюмы в «Франкенштейне».
Лучшим балетным спектаклем года признали «598 тактов», которые поставил Вячеслав Самодуров в Театре балета имени Леонида Якобсона. За лучшие роли в балете призы получили Рената Шакирова («Анюта», Мариинский театр) и Виктор Лебедев («Светлый ручей», Михайловский театр).
Лучшим кукольным театром года однозначно стал Karlsson Haus: за режиссуру и работу художника статуэтки получили соавторы спектакля «Сердцедер» Евгений Корняга и Татьяна Нерсисян, а лучшим актерским ансамблем стали актеры спектакля «Дикие лебеди. Далеко-далеко».
В то же время, лучшим кукольным спектаклем жюри признало работу театра «Кукольный формат» — постановку Бориса Константинова «Ромео и Джульетта». Звание лучшего актера присудили Станиславу Демину-Левийману за спектакль «Шостакович» в Малом театре кукол. Еще больше номинаций — в новости «Фонтанки», которая подробно пересказала результаты премии.
Если вам интереснее история театра, совсем недавно вспоминали великую петербургскую актрису Веру Комиссаржевскую: на днях у нее был юбилей.