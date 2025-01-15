В Санкт-Петербурге на зимовку остались вяхири

Большинство птиц в дикой природе — перелетные. В то же время традиционно «городские» голуби и воробьи, а также многие другие птицы в больших городах остаются и на зиму: здесь теплее, чем в дикой природе, и проще найти источники пропитания.
Однако же изменение климата и все более теплые зимы влияют на привычки даже тех птиц, которые традиционно улетали зимовать на юг, и они остаются зимовать в своем регионе.
Например, в Санкт-Петербурге из-за теплой погоды уже второй раз остаются на зимовку вяхири — это крупный вид голубей. Обычно вяхири зимовали на юго-западе Европы, а в этом году, согласно данным орнитологического телеграм-канала «Ушами филина», уже третий раз остаются в пределах города.
Впервые птиц заметили зимой в городе в 2022−23 году в Южно-Приморском парке: посетители регулярно наблюдали то одного, то двух вяхирей. Прошлой зимой одного вяхиря видели в ЦПКиО на Елагином острове.
А нынешней зимой этих птиц жители города встретили сразу в нескольких местах: в Ботаническом саду, ЦПКиО и Петергофе.
Как упоминал тот же телеграм-канал ранее, при желании отличить вяхиря от голубя не сложно: это самая крупная птица среди голубей. Кроме того, на шее у нее есть заметные белые пятна, а на крыльях — белая полоска.
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