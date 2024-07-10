В Санкт-Петербурге будут штрафовать за неуплату туристического сбора

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге действует курортный сбор — его должны платить все совершеннолетние гости города, которые живут в гостинице дольше 24 часов. Сумма сбора составляет 100 рублей в сутки, и собирать их должны места, в которых проживают туристы — гостиницы, хостелы
День заезда в любом случае бесплатный.
Эти деньги, как объясняет городская администрация, пойдут на содержания, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры. В первую очередь за счет сбора хотят обновить и улучшить пляжи на берегу Финского залива, Триумфальные ворота на Московском проспекте, а еще построить фонтан в Линейном парке на намывных территориях Васильевского острова.
Пока что никакого наказания за неуплату сбора не было — но все изменится уже через 10 дней. 26 июня Законодательное собрание Петербурга внесло изменения в закон, и теперь все, кто не платит сбор, должны будут в случае, если это раскроется, платить штраф.
Самих туристов, которые не заплатят сбор, могут оштрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей, а вот гостиницу или хостел заставят платить более крупный штраф:
- 5000 рублей за каждый случай, когда организация не взяла сбор с туриста, который в ней проживает;
- от 30 до 50 тысяч рублей, если организация не успела перечислить деньги в установленный срок.
Если организация отсутствует в реестре «операторов курортного сбора», но принимает постояльцев, она тоже должна будет заплатить штраф (чем дольше отсутствует, тем больше штраф).
От курортного сбора освобождены льготные категории граждан, если у них есть с собой документы (ветераны, инвалиды 1−2 групп, студенты вузов Санкт-Петербурга, члены многодетных семей и многие другие — полный список здесь).
Главное, что нужно знать — Петербург в любом случае стоит того, чтобы заплатить лишний сбор. Составили пять интересных маршрутов по городу для всех, кто решил посетить Северную столицу.
Георгий Мазуркевич