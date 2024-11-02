В Санкт-Петербург заплыл редкий серый тюлень

Новостью и фотографиями поделился телеграм-канал «Каждой твари по паре», который ведет петербургский натуралист и ведущий телеканала «Санкт-Петербург» Павел Глазков. Он же рассказал некоторые подробности о необычном животном, а еще сделал вывод, что тюлень — беременная самка, которая собирается рыть логово в снегу (когда тот выпадет), чтобы в безопасности родить детеныша.