В Санкт-Петербург заплыл редкий серый тюлень

Тюлени кажутся зверями из северных океанов, но чтобы их встретить, не обязательно жить на северном море — можно и в Санкт-Петербурге. В Северной столице регулярно встречают нерп, а на днях в город заплыл самый настоящий балтийский серый тюлень.
Новостью и фотографиями поделился телеграм-канал «Каждой твари по паре», который ведет петербургский натуралист и ведущий телеканала «Санкт-Петербург» Павел Глазков. Он же рассказал некоторые подробности о необычном животном, а еще сделал вывод, что тюлень — беременная самка, которая собирается рыть логово в снегу (когда тот выпадет), чтобы в безопасности родить детеныша.
Балтийский серый тюлень — редкий и вымирающий вид, который живет только в Балтийском море. Самки тюленей достигают 2,5 метров в длину и имеют мощные когти на передних лапах.
Тюлени имеют очень дружелюбный внешний вид (большие глаза и забавные усы), и соответствующий общительный характер: обычно они подпускают людей близко и ведут себя неагрессивно.
Ранее Павел рассказывал про других милых зверей, живущих рядом с Санкт-Петербургом — енотовидных собак.