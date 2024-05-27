В Самарской области нашли кости древнего водного ящера

Древние кости в Большечерниговском районе обнаружил тракторист-машинист. На место находки выехала экспедиционная группа в составе ученого секретаря Самарского областного историко-краеведческого музея Алабина, а также членов Самарского палеонтологического общества.
«Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр — между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков», — говорится в сообщении археологического центра.
В центре назвали находку уникальной, отметив, что в ближайшее время ее исследованием займутся специалисты.