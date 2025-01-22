В самарском вузе выдали студенческий билет лабрадору. На занятия он ходит регулярно, поскольку сопровождает своих хозяев — студентов института культуры Анну Казаеву и Валентина Бычкова. У обоих супругов нарушение зрения, молодая пара обучается на кафедре эстрадно-джазового искусства. Пес во время лекций и репетиций засыпает или хрустит сухариками, за что вознаграждается улыбками окружающих. Репортаж об этом сняла корреспондент местной телекомпании Елена Полонская.
Поначалу студенты вуза настороженно привыкали к новому посетителю учебных корпусов, а вот теперь белоснежная собака по кличке Снежок официально получила подтверждение привилегированного статуса первокурсника. Документ с настоящей фотографией и подписью ректора ему выдали на имя Бычкова Снежка Валентиновича, фамилия и отчество первокурснику достались от хозяина.
«Меньше всего люди в институте культуры ожидают увидеть пса. Кто-то пытается погладить, кто-то сторонится, кто-то понимает и слышал, что это собака-поводырь, и он сейчас работает. В этот момент его лучше не отвлекать. Большое спасибо таким людям! Главное, что Снежка нельзя подкармливать. Светленькие лабрадоры склонны и к аллергии. Он питается исключительно сухим кормом и ничего другого ему давать нельзя. Очень надеюсь на понимание», — рассказала Анна Казаева.
«Собака нас с женой еще больше сблизила. До него вечерами мы занимались каждый своим делом, а теперь в семь или полвосьмого надо выходить, как минимум, на час на прогулку. И мы идем всей толпой, втроем. Гуляем по району, наворачиваем круги, общаемся, смеемся над Снежком, когда он что-то милое вытворяет», — поделился Валентин Бычков.
На занятиях прежде, чем устроиться у ног хозяйки, лабрадор всегда всматривается в лица людей. Если понимает, что в его рабочем графике наступил длительный перерыв, позволяет себе расслабиться. У Снежка есть любимые предметы, и те, которые не вызывают ничего, кроме зевоты. На философии он традиционно засыпает, уже приметили супруги, также поступает и дома во время подготовки к зачету.
«Как только произносим “Эммануил Кант”, у нас из угла комнаты храп доносится! Зато на хор Снежок ходить очень любит! Потому что вокруг много девушек, много женского внимания! Он потом приходит домой и пахнет миллионами женских духов», — смеются студенты.
Собак-поводырей готовят в России в двух центрах. За Снежком Анна и Валентин ездили в подмосковную Балашиху. Там две недели супруги и пес привыкали друг к другу: ходили по сложным и длинным маршрутам, слушали ежедневные лекции и обучались работать вместе.
Примечательно: ученые из шотландского Университета Глазго (University of Glasgow) создали говорящую роботизированную собаку-поводыря, работающую с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Робота назвали RoboGuide, у него четыре ноги и навыки навигации на основе ИИ. Он анализирует обстановку вокруг и прокладывает безопасный маршрут. Незрячие и слабовидящие владельцы в его компании смогут более свободно передвигаться по магазинам, музеям, больницам и другим общественным местам.