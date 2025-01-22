В самарском вузе выдали студенческий билет лабрадору

«Меньше всего люди в институте культуры ожидают увидеть пса. Кто-то пытается погладить, кто-то сторонится, кто-то понимает и слышал, что это собака-поводырь, и он сейчас работает. В этот момент его лучше не отвлекать. Большое спасибо таким людям! Главное, что Снежка нельзя подкармливать. Светленькие лабрадоры склонны и к аллергии. Он питается исключительно сухим кормом и ничего другого ему давать нельзя. Очень надеюсь на понимание», — рассказала Анна Казаева.