В Самаре разработали теплицу со спутниковым управлением

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Прототип автоматизированной теплицы для дома, которой управляет бортовой компьютер спутника, разработали в Самарском университете имени Королева, сообщает пресс-служба вуза.
«Студенты Самарского университета имени Королева разработали прототип полностью автоматической компактной теплицы для выращивания овощей и зелени в домашних условиях. В качестве управляющего элемента выбран бортовой компьютер на основе микроконтроллера STM32 из учебно-образовательного конструктора MiniSat, созданного для самостоятельной сборки студентами сверхминиатюрных космических аппаратов — пикоспутников», — рассказали в университете.
Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей сроком на год как один из победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Разработчики уже изготовили образец теплицы для опытного тестирования работоспособности алгоритмов.
Космическая электроника, применяемая в разработке, управляется специально написанной программой, которая анализирует данные с датчиков и регулирует работу теплицы в соответствии с нужным алгоритмом. Самарская разработка также отличается повышенной автономностью, она способна без участия человека устанавливать оптимальный для определенного растения режим в течение месяца. Система внутреннего освещения теплицы полностью имитирует цикл солнечного дня, автоматически повышая и снижая освещенность в зависимости от времени суток и вида выращиваемого растения. Программа управляет и системами вентиляции, автополива, подачи удобрений, поддержания необходимой температуры.
В разработанной теплице можно будет выращивать любую зелень, бобовые культуры, овощи, ягоды и другие растения, которые не требуют опыления и не превышают 50−60 см в высоту. У разработки есть и научный потенциал: ученые-ботаники и агрономы могут проводить исследования с помощью теплицы.