В Самаре разработали теплицу со спутниковым управлением

Космическая электроника, применяемая в разработке, управляется специально написанной программой, которая анализирует данные с датчиков и регулирует работу теплицы в соответствии с нужным алгоритмом. Самарская разработка также отличается повышенной автономностью, она способна без участия человека устанавливать оптимальный для определенного растения режим в течение месяца. Система внутреннего освещения теплицы полностью имитирует цикл солнечного дня, автоматически повышая и снижая освещенность в зависимости от времени суток и вида выращиваемого растения. Программа управляет и системами вентиляции, автополива, подачи удобрений, поддержания необходимой температуры.