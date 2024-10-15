В Самаре разгорелся скандал из-за бронзовых фигурок-шишиг. Чем не угодили

Культурный скандал разгорелся в Самаре по поводу появления в городе новых туристических арт-объектов. В историческом центре города установили в самых разных местах маленькие, размером 15 см, бронзовые фигурки волшебных существ. Назвали их шишиги-летуны, в этом названии некоторые увидели отсылку к нечисти.
РБК Life разобрался в этой истории.
О размещении в различных точках города 27-ми фигурок стало известно летом 2024 года. Авторы проекта хотели таким образом повысить туристическую привлекательность Самары. Фигурки находятся в знаковых местах, прогулка по старинному центру города превращается в квест с поиском бронзовых персонажей, каждый из которых получил собственное имя (Шептаха, Шалопут, Шпилька, Шуша, Слыш и так далее) и собственную историю, характер. Все вместе они — «шишиги». Образы, историю и мифологию необычных существ придумала команда известных в Самаре творческих авторов (художников и литераторов), а реализован и субсидирован проект при поддержке администрации. Разработка дизайн-проекта, производство и установка одного арт-объекта из бронзы обошлась в 170 тыс. руб.
По задумке, шишиги-летуны — это обитатели Самарской Луки (национальный заповедник на противоположном от Самары берегу Волги), которые переселились в город. Их задача — собирать и хранить лунный свет. Однако, проект вызвал бурную полемику среди самарцев в социальных сетях.
«Шишига» — это безусловно обозначение нечистой силы, преимущественно в славянской низшей демонологии. Причем, встречается этот демонологический персонаж очень редко. Трудно себе представить, что должны символизировать или обозначать эти вполне зловредные персонажи, к слову сказать мало кому известные, применительно к Самаре и Самарскому краю", — сказала доктор филологический наук Ольга Журчева, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета.
«Я и еще как минимум 33 экскурсовода против названия персонажей “шишиги-летуны”. То, что они из доброй сказки, знаем. Но изначальное значение слов негативное», — отметила Людмила Серых, главный библиотекарь Централизованной системы детских библиотек Самары.
Сторонники у бронзовых шишиг тоже нашлись.
«Проект самарских шишиг-летунов — один из самых крутых на моей памяти. Наблюдал, как десятки людей их фотографировали. Помню, как авторы проекта показывали мне вроцлавских гномиков. Как же мне хотелось тогда, чтобы что-то подобное появилось и в Самаре», — высказался историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов.
Кандидат филологических наук Анна Синицкая напомнила протестующим против шишиг-летунов, что в культуре и литературе много примеров, когда сказочные фигуры относятся к так называемой нечистой силе, тем не менее не вызывают негатива.
«Образы крылатых человечков не имеют никакого отношения к первоначальным значениям слова “шишига”. Ассоциации, в том числе и фоносемантические, могут быть ситуативны. И в современном языке это слово обладает, скорее, комическим, детским оттенком, нежели каким-то однозначным негативом. Да, если мы откроем справочники и энциклопедии, мы прочтем описание демонического существа. Однако в фольклоре вообще положительных персонажей не густо. И, следуя логике недовольных, можно было бы развить протестную инициативу в разных городах и странах и выйти на митинг за укрепление духовных ценностей: в Казани — против скульптурной композиции “Загадки Шурале” (черт же!), в Калининграде повыкидывать хомлинов (это же гремлины или гоблины!), во Вроцлаве уничтожить гномиков (это же кобольды!), а в Копенгагене свергнуть с постамента андерсеновскую Русалочку (это же утопленница!)», — заметила филолог Синицкая.
По ее словам, время покажет, сохранятся ли эти арт-объекты в городе.
«Время покажет, как будут называть эти фигурки (они всего пятнадцать сантиметров размером, вдумайтесь) и сохранятся ли они вообще. Зная высоконравственных самарцев, уже заранее можно оплакать бронзовую судьбу. Где уж тут искать “положительный имидж города”. Окурки бы научиться не бросать мимо урны», — резюмировала Синицкая.
Примечательно, что вся полемика развернулась именно вокруг названия персонажей, но даже многие противники шишиг высказываются, что сами по себе фигурки довольно милые. Пока еще установили не все задуманные 27 шишиг, на городских улицах они появляются поэтапно, а власти Самары уже заговорили о вероятности переименования персонажей.