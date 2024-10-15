В Самаре разгорелся скандал из-за бронзовых фигурок-шишиг. Чем не угодили

«Образы крылатых человечков не имеют никакого отношения к первоначальным значениям слова “шишига”. Ассоциации, в том числе и фоносемантические, могут быть ситуативны. И в современном языке это слово обладает, скорее, комическим, детским оттенком, нежели каким-то однозначным негативом. Да, если мы откроем справочники и энциклопедии, мы прочтем описание демонического существа. Однако в фольклоре вообще положительных персонажей не густо. И, следуя логике недовольных, можно было бы развить протестную инициативу в разных городах и странах и выйти на митинг за укрепление духовных ценностей: в Казани — против скульптурной композиции “Загадки Шурале” (черт же!), в Калининграде повыкидывать хомлинов (это же гремлины или гоблины!), во Вроцлаве уничтожить гномиков (это же кобольды!), а в Копенгагене свергнуть с постамента андерсеновскую Русалочку (это же утопленница!)», — заметила филолог Синицкая.