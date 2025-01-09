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В Саккаре нашли усыпальницу древнеегипетского царского врача и «мага»

Тети Неб Фу жил во времена правления фараона Пиопи II.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities

В рамках французско-швейцарской археологической экспедиции в Саккаре (находится в 25 км к югу от Каира) была найдена усыпальница Тети Неб Фу, сообщает Heritage Daily. Он считался главным дворцовым врачом, жрецом, «магом» культа богини мертвых Селкет, главным дантистом и главным специалистом по лекарственным растениям.

Тети Неб Фу жил во время правления фараона Пиопи II из VI династии. Отчасти он отвечал за создание общедоступной системы здравоохранения, которая в том числе включала в себя проведение неинвазивных операций, вправление переломов, стоматологию и фармакологические процедуры.

Гробница Тети Неб Фу представляет собой мастабу. Как правило, такие гробницы прямоугольной формы с плоской крышей и наклоненными внутрь сторонами. Усыпальница древнеегипетского мага и медика украшена резьбой с изображением сцен погребения, также сохранился каменный саркофаг, на котором перечислены титулы Тети Неб Фу.

Ранее ученые из Института востоковедения РАН обнаружили в Египте скальную гробницу возрастом более 4 тыс. лет. Усыпальница относится к эпохе Древнего царства, временам V династии. Она расположена в восточной части некрополя Гизы, в 300 м от пирамиды Хеопса. В погребальной камере сохранились остатки деревянного саркофага, керамические сосуды — в подобных емкостях обычно оставляли припасы для умершего, с которыми он «уходил» в загробный мир. На стенах усыпальницы видны надписи и рельефы с изображением хозяина гробницы и его супруги за жертвенным столом.