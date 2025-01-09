В Саккаре нашли усыпальницу древнеегипетского царского врача и «мага»

Ранее ученые из Института востоковедения РАН обнаружили в Египте скальную гробницу возрастом более 4 тыс. лет. Усыпальница относится к эпохе Древнего царства, временам V династии. Она расположена в восточной части некрополя Гизы, в 300 м от пирамиды Хеопса. В погребальной камере сохранились остатки деревянного саркофага, керамические сосуды — в подобных емкостях обычно оставляли припасы для умершего, с которыми он «уходил» в загробный мир. На стенах усыпальницы видны надписи и рельефы с изображением хозяина гробницы и его супруги за жертвенным столом.