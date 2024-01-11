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14:29 (мск), источник: РБК Life

В Саккаре нашли маски древнеегипетских мумий и статуэтку бога молчания

Археологи обнаружили гробницы, относящиеся к разным династиям.

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Источник: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

В египетской Саккаре нашли десятки гробниц возрастом от 1,8 тыс. до 4,8 тыс. лет, пишет Live Science со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны. В этой селении находится древний некрополь. Эксперты обнаружили там усыпальницы, относящиеся к разным династиям Древнего Египта.

Раскопками руководил Нозому Каваи, глава Института изучения древних цивилизаций и культурных ресурсов при Университете Канадзавы в Японии.

В ходе раскопок в Саккаре под руководством Нозому Каваи нашли несколько древнеегипетских гробниц. Они относятся к разным династиям | Источник: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

В некоторых гробницах были найдены маски мумий римского периода (29 год до н. э. — 641 год н. э.). Также археологи обнаружили небольшую статуэтку древнегреческого бога молчания Гарпократа. Он изображен верхом на гусе. Сцена олицетворяет победу божества над злым духом. Еще одна находка — стела, надпись на которой гласит, что она принадлежит человеку по имени Heroides (Героидес).

По словам Нозому Каваи, часть захоронений на севере Саккары его команда нашла еще в 2019 году. Но раскопки остановили из-за пандемии коронавируса, исследование возобновили только в 2023-м.

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