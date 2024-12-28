В РЖД раскрыли новогоднее меню в поездах дальнего следования

В то же время в вагонах-ресторанах будет возможность попробовать семгу «Новогодняя сказка» с соусом тартар, куриное филе «Под шубой» с отварным картофелем, а также десерт «Таежное удовольствие» с клюквой, брусникой, сгущенным молоком и кедровыми орешками.