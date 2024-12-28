В РЖД раскрыли новогоднее меню в поездах дальнего следования

«Бережем традиции — оливье и сельди под шубой хватит на всех!» — указали в РЖД.
Так, в вагонах-бистро в новогоднее меню вошли в том числе такие блюда, как щучьи котлеты с картофельным пюре и сливочным соусом, мясо «По-советски», королевские ватрушки с вишневым вареньем.
В то же время в вагонах-ресторанах будет возможность попробовать семгу «Новогодняя сказка» с соусом тартар, куриное филе «Под шубой» с отварным картофелем, а также десерт «Таежное удовольствие» с клюквой, брусникой, сгущенным молоком и кедровыми орешками.
Кроме того, в вагонах-ресторанах в меню будут рыбное ассорти «Новогоднее» и мясное ассорти «Веселая метелица».
При этом в вагоне-бистро поездов «Сапсан» пассажиры смогут приобрести салат «Столичный» и красную икру, в «Рускеальском экспрессе» — бутерброды с форелью и горячий напиток со смородиной и чабрецом.